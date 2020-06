Sobiranisme

La Junta Electoral fa pública la llista definitiva de candidatures a les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea

Aquest divendres 29 de maig, la Junta Electoral ha fet pública la llista de candidatures finalment admeses a les eleccions al Secretariat Nacional, que tindran lloc de forma virtual entre el 10 i el 13 de juny. Un total de 116 candidates i candidats es presenten a aquestes eleccions.

Entre el 30 de maig i el 9 de juny se celebraran els actes de publicitat de les candidatures; les candidates i candidats hi podran participar per presentar i explicar el seu projecte.

Els actes es podran seguir en directe pel canal de YouTube de l’Assemblea i es podran adreçar preguntes a les candidates i candidats a través dels comentaris d’aquesta mateixa xarxa.

Els actes seran organitzats per les Assemblees de Base de l’entitat i hi podran participar les candidates i candidats de la regió i qui es presenti pels blocs Nacional, Sectorial i Jove. És a dir, les candidates i candidates del bloc territorial només podran participar en l’acte de la regió per a la qual es presenten. Cal tenir en compte que hi haurà una excepció, a l’acte organitzat per Sectorials hi podran participar totes les candidates i candidats siguin del bloc que siguin.

