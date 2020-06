Covid-19

Ecologistes en Acció impulsa la campanya "Per un estiu sense avions"

Amb l'objectiu d'incentivar el turisme de proximitat i la utilització de mitjans de transport sostenibles

Ecologistes en Acció ha impulsat la campanya "Per un estiu sense avions", amb la qual vol promoure formes de mobilitat i turisme sostenibles des dels punts de vista ambiental, social i sanitari.

L'entitat argumenta que "com s’ha vist durant els passats mesos, l’aviació i el model d’hipermobilitat promogut per la indústria han estat una de les principals causes de la rapidesa i globalitat en la transmissió de la malaltia. Alguna cosa que podria repetir-se ara amb l’arribada de les vacances. Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, «els viatges i el turisme podrien augmentar el risc d’amplificació de la transmissió del SARS-CoV-2 almenys de dues maneres. La primera té a veure amb la mobilitat de les persones i el risc de transmissió després de l’arribada al punt de destinació, i la segona amb la reunió de persones en llocs com a aeroports, complexos turístics i llocs similars»".

D’altra banda, considera que "el binomi turisme i aviació representa un sector d’activitat amb un altíssim impacte ambiental en l’àmbit global. Entre 2009 i 2013, la petjada de carboni del sector va créixer de 3,9 a 4,5 gigatones de CO₂, la qual cosa suposa el 8 % de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) a escala mundial".

Dins d’aquest model de turisme, apunta que el transport aeri representa la major part de la petjada de carboni del sector. En 2018 més de la meitat de tots els vols internacionals estaven relacionats amb el turisme, segons dades de l’Organització Mundial del Turisme.

El seu objectiu és oferir alternatives de mobilitat i turisme sostenibles i segures en un context d’emergència climàtica i de risc de rebrots de la pandèmia de coronavirus.

«Si volem construir una nova normalitat més justa i que cuidi més de les persones i del planeta cal canviar la nostra manera de fer les coses. Començant per la nostra manera de viatjar i de relacionar-nos amb l’entorn», assegura Pablo Muñoz, responsable de la campanya d’aviació en Ecologistes en Acció. «La societat demanda una nova racionalitat més justa i ecològica en la manera de moure’s. En aquest sentit, és imprescindible reduir significativament el nombre de vols».

A través de la campanya, Ecologistes en Acció vol posar en relleu l’existència d’alternatives a l’avió i al turisme de masses com a manera de plantejar el nostre estiu. La iniciativa promou el turisme de proximitat per a descobrir, a través de mitjans sostenibles com el tren o la bicicleta, racons inexplorats i sorprenents. D’aquesta manera es contribueix a més al desenvolupament econòmic de territoris pels quals l’avió només passa de llarg.

A més, la iniciativa vol visibilitzar l’important paper que juguen aquelles persones que han decidit deixar de volar o reduir els seus vols. Per a això, la campanya busca la implicació activa de la ciutadania mitjançant la signatura d’un compromís de no volar amb la finalitat de reduir l’impacte d’aquest mitjà de transport per a les persones i el planeta.

Aquesta iniciativa forma part d’una campanya més àmplia anomenada ‘Queda’t en terra’, mitjançant la qual l’organització ecologista i la xarxa Stay Grounded promouen el decreixement de l’aviació i la construcció d’un sistema de mobilitat més just i sostenible.