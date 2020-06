Repressió

Ampli suport a Charaf i Ibrahim, presos polítics arran de les protestes post sentència

Carta de Jordi Cuixart llegida als Jutjats de Girona:"Compteu-me entre els que avui sou a Girona, denunciant la injustícia i fent front a la repressió. Però la força de la solidaritat també és llavor d'esperança"

"Aquest primer judici està travessat per la persecució a la dissidència i pel racisme institucional. El Charaf i l'Ibrahim porten 268 dies a presó. Exigim un cop més la retirada de l'acusació particular del govern" Natàlia Sánchez de la CUP.

El Charaf i l'Ibrahim s'enfronten al primer judici a les protestes per la sentència a l’1 d’Octubre. "Han estat nou mesos en presó preventiva de manera injusta, derivada de la seva situació administrativa. Són víctimes d'una doble condemna, també per la seva nacionalitat", ha deixat clar Elisenda Paluzie.

Davant del Palau de Justícia de Girona, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que l'entitat dóna suport a Charaf i Ibrahim tal com ells "van donar suport al moviment independentista participant de les protestes post sentència. Han pagat molt cara la seva participació". Juntament amb Mouchine i Dani Gallardo són els únics que segueixen a presó arran de les protestes.



La presidenta de l'Assemblea ha volgut evidenciar que "han estat nou mesos en presó preventiva, derivada de la seva situació administrativa i el seu suposat risc de fuga per la seva nacionalitat". Ha deixat clar el posicionament de l'entitat i ha insistit que "sense dubte, se'ls hauria d'absoldre. Tindran tot el suport de la societat civil, en especial de l'Assemblea". "Ens hem de solidaritzar amb aquells que es van solidaritzar amb nosaltres", ha conclòs Paluzie que ha estat acompanyada pel vicepresident, David Fernàndez.



En el mateix sentit que Elisenda Paluzie, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha insistit que "pateixen una doble repressió per raons polítiques derivada de les protestes i, també, pel fet de ser catalans d'origen marroquí. Són víctimes del racisme institucional". A la concentració davant el Palau de Justícia de Girona també hi ha participat Mostapha Shaimi com a representant de l'Espai Antiracista. Shaimi ha explicat que "són presos polítics i pateixen l'excepcionalitat, però encara de manera més greu perquè són víctimes de la llei d'estrangeria, per això parlem de racisme institucional".



El Charaf i l'Ibrahim, que són jutjats a l'Audiència Provincial de Girona, s'enfronten a penes de fins a 9 anys de presó, 7.200 euros de multa i 900 euros per responsabilitat civil.



Aquest és el primer judici que es fa com a resultat de les imputacions de les protestes per la sentència a l’1 d’Octubre. Des de l’Assemblea no volem deixar de demanar la fi de la repressió i el respecte dels drets i les llibertats. Sense aquests valors, no podrem construir la Catalunya que volem i necessitem. Sense cap mena de dubte, la independència és l’única opció que ens garanteix el país que mereixem com a societat, però necessitem que les nostres institucions tinguin clar quin és el camí. Per aquest motiu, exigim a la Generalitat que no faci el joc a l’Estat espanyol i no reprodueixi cap pràctica repressiva. És hora que el Govern recuperi el seu compromís amb la ciutadania catalana i avanci decididament cap a la independència.