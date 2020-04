Covid-19

El tancament d'escoles deixa sense feina a centenars de docents substituts

Més de 600 docents interins substituts s'estan constituint en una plataforma per reclamar que es mantinguin els seus llocs de feina durant la crisi del COVID-19 i continuar fent viable així el sistema públic educatiu català. L'actual situació d'emergència sanitària ha fet tancar les escoles i també aturar la borsa de substitucions que nodreix als serveis educatius catalans per garantir el seu funcionament.

Els més de 600 docents consideren que "Més enllà de la situació actual, el sistema educatiu a Catalunya s'aguanta gràcies a què el personal docent interí substitut tenim disponibilitat completa, ens incorporem en aules que no coneixem d'un dia per l'altre, ens adaptem a equips docents amb rodatge per una durada incerta, vetllem per l'alumnat i hi creem vincles sense saber fins quant de temps ni si les intervencions que fem a l'aula podran ser completes". En la situació actual, molts docents substituts veuran o han vist interrompuda la seva relació contractual amb el Departament d'Ensenyament sense saber quan començarà de nou a funcionar ni la xarxa d'escola pública ni, per tant, la borsa de contractació temporal. Els docents assenyalen que "no estem en una situació de normalitat. I això provoca que la precarització del nostre col·lectiu s'aguditzi molt més".

La situació encara s'agreuja més en aquelles persones del col·lectiu que, pel propi sistema de borsa i la rotació a les escoles, no han pogut cotitzar prou i, per tant, tampoc poden accedir a rebre cap prestació d'atur, provocant incertesa i la possibilitat de no percebre cap tipus d'ingrés durant els propers cinc o sis mesos. És per això que aquest col·lectiu de Substitutes en lluita reclama al departament d'Ensenyament "que les persones que estiguin en actiu a la borsa i que hagin prestat serveis aquest curs, puguin optar a un nomenament extraordinari" per tal que cap docent substitut es quedi en situació d'atur, així com que "durant aquests mesos, des que van tancar els centres fins a juliol, se’ns computin com a dies treballats a tots i totes les que hem estat prestant servei".