FILIPINES

El president de Filipines ordena matar els que violin la quarantena per covid-19

El president de Filipines, Rodrigo Duterte, ha ordenat a les forces de seguretat "disparar a matar" a aquelles persones que violin els requisits de la quarantena per la pandèmia. "No dubto. Els meus ordres són per la policia i l'exèrcit, si hi ha problemes o sorgeix una situació en què la gent baralla i les seves vides estan en perill, disparin a matar", ha asseverat el mandatari en un discurs televisat. "Mort. A canvi de causar problemes, t'enviaré a la tomba", ha amenaçat Duterte el mateix dia en què una vintena de persones de la barriada de Sant Roc, a Manila, van protestar sense permís davant la policia per exigir ajuda oficial per sortir endavant. El tancament de gran part de el país ha impedit que milions de persones que subsisteixen dia a dia als barris més pobres de la capital trobin com guanyar-se la vida.

No és la primera vegada que Duterte dóna aquestes ordres a les policia. Els grups de drets humans van documentar més de 1400 homicidis presumptament executats per esquadrons de la mort que van operar a Davao entre 1998 i maig de 2016. Les víctimes van ser sobretot consumidors de droga, petits delinqüents i nens del carrer.