En defensa del territori

Presentació a Clariana de la plataforma ciutadana CAPEC per aturar les pedreres i protegir el Foix

Aquesta plataforma, CAPEC, es donarà a conèixer als mitjans de comunicació aquest dimecres dia 4 de març a les 11h a prop del poble de Clariana (Castellet i la Gornal) a la comrca de l'Alt Penedès, en un encreuament amb vistes a les pedreres, a 600m de la BV-2116. Possibilitat d'aparcar directament allà.

Les associacions de veïns de Rocallisa; Valldemar, Montmar i Les Brises de Calafell; Calafell Park; Mas Romeu; així com veïns afectats de la resta dels municipis de Calafell i Castellet i la Gornal; juntament amb organitzacions com la Xarxa Vendrellenca, l’Associació per la Protecció i la Defensa de la Natura de Calafell (ENCOAN) i l’Associació de Veïns de Segur i Urbanitzacions (AVSU), s’uneixen en una taula de treball conjunta sota el nom de “Plataforma para la Defensa de la Calidad Ambiental y Paisajística, y la Flora y la Fauna del entorno del Foix, afectadas por la Cantera” (CAPEC), sumant els seus esforços per lluitar per l’objectiu comú d’aturar l’activitat extractiva minera de les pedreres de Reverté y OMYA Clariana i aconseguir la restauració de les zones ja destruïdes.

Volen, doncs, que es minimitzi l’impacte de les pedreres sobre els habitatges, els serveis i la salut dels habitants de les urbanitzacions contigües, així com sobre l’entorn natural dels boscos del Foix amb la seva flora i fauna, considerant-lo part del patrimoni natural del territori del Baix i Alt Penedès, el qual creiem que s’ha de defensar i preservar per les generacions futures com una part del llegat natural de la nostra generació.

La Plataforma CAPEC no té cap adscripció política, constituint una taula de treball totalment independent, què actuarà en benefici de tots per la protecció dels veïns i la defensa de l’espai natural, des d’una perspectiva completament civil i oberta a qualsevol que vulgui ajudar a preservar-lo.