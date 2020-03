covid-19

La Intersindical-CSC considera la prohibició dels acomiadaments una fake news i reclama mesures per garantir la salut i els drets laborals

La Intersinddical (CSC) ha manifestat que el govern espanyol ha demanat des d'un inici no abonar les fake news relatives al coronavirus, però, en canvi, la seva política per fer front als seus efectes econòmics i laborals està basada en la fake news contínua. Primer va ser la falsa injecció econòmica de 200.000 milions o la irreal garantia del dret a l'habitatge i aquest divendres ha estat l'anunci trampa de la prohibició dels acomiadaments durant l'estat d'alarma. Una lectura simple de la lletra petita del decret deixa clar que no s'impedeixen en cap cas, sinó que les causes relatives a la crisi del coronavirus no serviran per considerar l'acomiadament com a objectiu i, per tant, es podrà aplicar com a improcedent, indemnitzant amb 33 dies per any treballar en lloc de 20. O senzillament al·legant altres raons per a aplicar un acomiadament objectiu.

Pel sindicat, una mesura totalment insuficient, a més d'un engany a les expectatives creades. Per aconseguir això i anar molt més lluny de forma més fàcil n'hi hauria prou derogant la reforma laboral del 2012, tal com defensaven no fa tant el PSOE i Podem. Des de la Intersindical-CSC es reclama al govern espanyol que abandoni ja els anuncis fake i prengui mesures serioses i efectives en l'àmbit sanitari, econòmic i laboral, com aturar tota l'activitat productiva excepte els serveis essencials; prohibir veritablement els acomiadaments i garantir el 100% d'ingressos a les persones treballadores i autònomes; impulsar un fons extraordinari d'estímul de més 20.000 milions reals a partir d'impostos a les grans empreses i fortunes; o eximir del pagament de les hipoteques, lloguers i serveis bàsics, tal com ja va detallar la Intersindical-CSC.