Covid-19

La CUP Reus proposa que els petits comerços i autònoms que han hagut de tancar no paguin l’IBI durant la crisi

El grup municipal de la CUP a Reus ha presentat una sèrie de propostes en matèria laboral per contrarestar les conseqüències negatives de la crisi del COVID-19. Mònica Pàmies, regidora de la CUP a Reus explica mitjançant un vídeo penjat a les xarxes socials que «aquesta crisi no l’hem de pagar les treballadores» i que l’Ajuntament de Reus «hauria de revertir el seu superàvit -de 3,5 milions d’euros en 2019- en la ciutadania».





En primer lloc, els cupaires proposen que petits comerços i autònoms que s’hagin vist obligats a aturar la seva activitat per llei o per circumstàncies personals derivades del COVID-19, no paguin impostos ni taxes, com per exemple l’IBI. D’aquesta manera, la CUP considera que hauria de ser l’Ajuntament de Reus qui assumeixi aquesta despesa. No obstant això, precisen que aquestes mesures «no s’aplicarien a empreses que hagin aplicat un ERTE a les seves treballadores».





D’altra banda, Mònica Pàmies proposa com a mesura compensatòria la gratuïtat en el lloguer de les parades del Mercat del Carrilet i Mercat Central de Reus i recorda, «els mercats municipals haurien de ser la principal opció de compra enfront de les grans superfícies».





Tanmateix, el grup cupaire exigeix que el consistori asseguri condicions dignes i segures per a totes les treballadores, tant les de la seva plantilla com de les empreses subcontractades, des de l’empresa de recollida de la brossa fins a les escoles bressol. «L’ajuntament ha de garantir la conciliació familiar, de cures i de salut a les seves treballadores» explica Pàmies.