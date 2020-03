Covid-19

La CUP de Tarragona proposa mesures socials urgents perquè a cap llar de la ciutat hi falti menjar

La Candidatura d’Unitat Popular assegura que, arran de la crisi sanitària de la COVID-19, són moltes les famílies vulnerables que s’han vist desbordades, juntament amb altres que s’han trobat immerses en una situació sobrevinguda, ja sigui perquè han perdut el lloc de treball o perquè són autònoms que han perdut ingressos.

La CUP adverteix que, segons ha pogut saber, el Banc d’Aliments es troba sota mínims i és probable que aviat no pugui donar cobertura a tothom que ho necessiti. Igualment, mitjans de comunicació local han posat de manifest que Càrites, Creu Roja i els menjadors socials es troben en una situació similar. A això s’hi afegeix la problemàtica que les targetes moneder que han de garantir que els escolars de la ciutat gaudeixin almenys d’un àpat digne al dia, encara no s’han repartit.

La formació anticapitalista considera que el govern de Pau Ricomà i Carla Aguilar ha de garantir que a Tarragona no hi hagin llars on s’hi passa gana. És per això que la CUP proposa l’adopció urgent de les següents mesures.

En primer lloc, que s’engegui una campanya de recollida d’aliments, per poder garantir la cobertura a qui la sol·liciti. En segon lloc, la CUP proposa que s’estableixi una coordinació diària de l’IMSST i la seva responsable política, amb les entitats del tercer sector i les Xarxes de Solidaritat, per poder atendre totes les demandes, facilitar la feina als diferents serveis i garantir que estiguin tots els àmbits coberts. En tercer lloc, la formació anticapitalista planteja que l’IMSST faciliti justificants a les persones que necessitin anar a buscar aliments als diferents centres de recollida, no tinguin problemes per acreditar el seu desplaçament davant les forces policials.

Finalment, la CUP agraeix la feina que està fent el personal de Serveis Socials i sol·licita a la primera tinent d’alcalde Carla Aguilar que, donades les circumstàncies, ampliï ja mateix la partida econòmica destinada a les ajudes d’urgència i, alhora, garanteixi que el procés per tenir-hi accés sigui el més ràpid possible.