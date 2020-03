Ensenyament

L’STEI Intersindical denuncia la situació en què es troba el CEIP La Soledat de Palma, un centre educatiu que pateix des de fa temps un total abandó per part de les Administracions educatives.El sindicat reclama que, si bé és cert que fa una sèrie d’anys es varen fer millores en la reparació d’unes goteres i de la calefacció del centre, la situació actual és insostenible. En aquest sentit, l’STEI Intersindical denuncia que no tenen gimnàs, els patis s’omplen d’aigua a la mínima que plou i, sobretot, les persianes del primer pis no tenen cap tipus de protecció; un fet que podria suposar la caiguda dels infants a causa dels grans forats que hi ha.

Fa pocs dies ha aparegut la premsa la voluntat de l’Ajuntament de Palma de regenerar i de recuperar el barri de La Soledat, un dels més vulnerables de la capital. Des de l’STEI Intersindical es reclama que aquestes actuacions de millora es facin efectives també ben aviat en el CEIP La Soledat, amb la posada a punt de les seves instal·lacions, per a garantir la bona qualitat de l’ensenyament així com la seguretat de tota la comunitat educativa del centre.