Covid-19

L’STEI Intersindical demana que es redueixi al màxim la feina presencial

L’STEI Intersindical ha considerat que, si no es prenen mesures estrictes de distanciament social, el temps juga a favor de l’expansió del virus i en contra de la salut pública.

És per això que el sindicat demana que, amb caràcter general, es prenguin les mesures necessàries per incrementar el nivell de confinament, i que se suspengui qualsevol activitat laboral presencial no imprescindible per contenir la pandèmia. En paral·lel, s’han de prendre les mesures de protecció econòmica necessàries per sostenir l’economia familiar.

En el cas de l’Administració autonòmica, l’STEI Intersindical demana a la presidenta Francina Armengol i a la Conselleria d’Administracions Públiques que donin instruccions precises a totes les secretaries generals i a les direccions dels ens del sector públic instrumental perquè es paralitzi qualsevol activitat laboral presencial a Serveis Generals i al sector públic que no sigui essencial a hores d’ara.

Per al sindicat, "és remarcable l’esforç de tot el personal per aconseguir continuar prestant el servei des del domicili i, en aquest sentit, l’STEI Intersindical agraeix la coordinació dels centres amb el personal de la Direcció General de Tecnologia. De cada vegada estam més preparats per fer teletreball".

Considera que, la resta de les administracions territorials de les Illes Balears (consells i ajuntaments) han de prendre decisions en el mateix sentit.

"Si actuam ara aconseguirem reduir el temps del confinament. Si no actuam en profunditat, la durada de tot plegat es pot allargar molt. Cal prendre decisions valentes", ha remarcat el sindicat