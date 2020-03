Ensenyament

L'STEi considera la proposta de Llei de reforma de la LOE-LOMCE és insuficient

L’STEI Intersindical considera que la reforma de la LOE-LOMCE, la Llei Orgànica de Modificació de la LOE, la LOMLOE, és insuficient i una nova oportunitat perduda per a avançar cap a un model d’escola pública, inclusiva, equitativa, compensadora, coeducativa, democràtica, respectuosa amb les llengües i cultures dels territoris i que posi en valor els ensenyaments artístics.

El sindicat valora de manera positiva l’eliminació d’alguns aspectes més lesius de la LOMCE, com la segregació de l’alumnat, l’eliminació de competències a claustres i consells escolars, la qualificació de la matèria de religió, les revàlides i d’altres qüestions. També s’avança en relació a l’admissió de l’alumnat pel que fa a la distribució equilibrada d’aquest entre els centres públics i privats-concertats. Però troba a faltar una aposta més valenta que permeti fer realitat algunes de les nostres reivindicacions històriques.

En aquest sentit, l’STEI Intersindical considera que queden pendents molts punts que s’haurien de millorar. En primer lloc, el Ministeri d’Educació no ha convocat cap mesa de negociació amb els sindicats ni amb la resta de la comunitat educativa per a negociar i consensuar la nova llei, que és una reforma de la LOMCE i un retorn a la LOE, una llei que en el seu moment el nostre sindicat va considerar insuficient i poc valenta.

El sindicat manifesta que cal aprofundir en la gestió democràtica dels centres, en la laïcitat del sistema educatiu i, també, en una millora efectiva de les condicions laborals del col·lectiu docent i no docent dels centres públics i dels privats-concertats, aspecte sobre el qual la nova proposta de llei no hi fa cap esment.

L’STEI Intersindical reclama que cal una aposta més decidida perquè l’ensenyament públic sigui l’eix vertebrador del sistema educatiu, amb un compromís clar amb les llengües pròpies dels territoris, com la catalana, amb un augment de les competències educatives de les comunitats autònomes en el disseny dels currículums educatius, amb la restitució de l’obligatorietat de l’educació artística en les etapes educatives; així com també amb l’establiment d’un nou sistema d’ingrés a la funció docent, que contempli l’accés diferenciat, així com també mesures de consolidació de la feina del professorat interí.

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs seguiran reclamant, en el tràmit de la nova Llei en el Congrés dels Diputats, la introducció de totes les esmenes que s’han exposat amb anterioritat i que aquesta normativa es faci amb el consens de tota la comunitat educativa en el si d’un Pacte Social i Polític per l’Educació.

També sol·licitarà a la ministra Celaá que la nova Llei hauria de detallar el seu corresponent finançament, un fet que garantirà l’aplicació de les mesures per a la millora de les condicions del professorat; com l’establiment de l’horari lectiu setmanal de primària en 23 hores i el de secundària i resta de cossos docents en 18.