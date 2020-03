8-M

El Collectif Droits des Femmes 66 i el Jove Moviment Feminista de Perpinyà commemoren el 8-M amb diverses activitats

Enmig de la campanya electoral per eleccions municipals que tindran lloc del 15 i el 22 de març, el Collectif Droits des Femmes 66 i el Jove Moviment Feminista de Perpinyà (JMF) commemoren el 8-M amb diverses activitats.

Aprofitant la campanya electoral, els col·lectius feministes han han volgut parlar de la relació de les dones i l'espai públic en clau municipal. Per a fer-ho, han elaborat un document (que es pot consultar aquí) per a fer una ciutat més feminista i l'han presentat als partits demanant que el tinguin en compte. "Es tracta de posar-se les ulleres liles i incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal a tots els aspectes de la vida de la ciutat", ha afirmat a Ràdio Arrels, Marta León, membre del JMF Per exemple, en clau d'urbanisme, repensar la ciutat per a fer desaparèixer les zones insegures per les dones .

Segons Ràdio Arrels, dissabte hi haurà tot un dia d'activitats que començarà amb una àgora feminista a la plaça de la República amb intervencions de candidates a les eleccions, sindicats i associacions per abordar la temàtica de la dona i l'espai públic. Posteriorment a 14h se celebrarà al Casal de Perpinyà la primera gran rifla feminista, a 16h tindrà lloc la Manifestació a la plaça República i la jornada clourà amb un concert del duo TaTa a 18h30 al Casal de Perpinyà novament.