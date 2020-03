Petroquímica

CUP Tarragona: "El Ple Monogràfic sobre la Petroquímica ha de ser útil i participatiu"

Arran de la Declaració Institucional (DI) aprovada el consell plenari de gener, l’Ajuntament de Tarragona celebrarà un ple monogràfic al voltant del Complex Petroquímic. El 14 de gener va marcar un abans i un després respecte la relació de les poblacions del Camp i la indústria química, i la CUP no vol que tots els posicionaments polítics i acords aprovats quedin en paper mullat.

La Junta de Portaveus que se celebrarà demà al matí ha de servir com a prèvia a la celebració del ple monogràfic, per tal de consensuar els detalls del ple monogràfic en relació tant a la data i hora, com al contingut i les persones externes als grups municipals que hi podrien participar.

La CUP vol que el ple monogràfic sobre la petroquímica serveixi per avaluar públicament l’execució dels acords adoptats en l’esmentada DI. En aquest sentit, atesa la importància de la temàtica, la CUP aposta per fixar un horari que permeti al màxim el seguiment per part de la població, és a dir celebrar el ple una tarda. Això a més, facilitaria la participació externa per part de representants d’entitats i experts en aquest consell plenari, fet fonamental segons la CUP, per tal d’enriquir al màxim una sessió que serà inèdita.

Per últim, la CUP aprofitarà la Junta de Portaveus per tal de sol·licitar a l’equip de govern la relació d’accions i reunions mantingudes des del passat gener en relació a la gestió de l’accident, en particular, i del Complex Petroquímic, en general.