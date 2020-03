El passat mes de febrer, el partit d'extrema dreta Vox va denunciar el suposat 'adoctrinament' de l'IES Emili Darder de Palma. Marc Lladó i Sureda reflexiona i repassa l'estratègia "d’invocar adoctrinaments i discriminacions" i subratlla la importància de l'escola per desemmascarar el feixisme

Amenaça, que no és poc

“Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario”

Amanece, que no es poco

17 de febrer del 2020. Notícia que ja no és notícia: Vox fa públic el suposat adoctrinament de l’IES Emili Darder de Palma amb una gravació del passat 10-N. Aquest cop, el partit fa seva la denúncia de Sociedad Civil Balear (SCB) contra una professora que a classe de Valors Ètics exposa el perill d’aquell qui és “xenòfob, feixista, elitista i masclista perquè nega la violència de gènere”. Per si de cas, SCB-Vox també subratlla el supremacisme català de la professora contra alumnes no-catalanoparlants, lliures i no-adoctrinats. “Mire señora Armengol, estas familias abandonadas son las que me han traído hasta aquí y yo no me olvido de ellas”, prometia Jorge Campos al Parlament. Així que si l’Emili Darder assenyala el feixisme, el feixisme assenyala l’Emili Darder. Memòria històrica republicana, ho coneixem i ho reconeixem: aixecam un bust en el seu record, però de moment no tombam Sa Feixina

Aquí hi podria haver un camí d’història que s’enrosca sobre ella mateixa talment una serp es mossega la coa, o com una democràcia que es desfà davant la impotent mirada del progressisme institucional. El repetit sil·logisme dels feixistes que linxen a qui precisament ens avisa del seu perill. La brossa autoritària retorna, es remou: fa enrenou a cops de força. Mor José Luís Cuerda, reviu la imatge del professor Don Gregorio perseguit a pedrades pels seus antics alumnes: “¡Rojo!”, “¡Ateo!”, “¡Hijo de puta!”, “¡Rojo!”, “¡Ateo!”, “¡Hjo de puta!”, d’una població amanecista que fa flashback arriscant-se a desaparèixer. Ara és Vox qui pren les gravacions, envaeix el primer pla i ocupa l’escenari públic. Alcalde, la ficció i la realitat, el contingent i el necessari, estan bescanviats. El feixisme assegurat i l’educació trontollant. Surrealisme arreu, un fantasma recorre Mallorca. Més el Don Gregorio de A lingua das bolboretas no riu ni comparteix nit de Nadal amb botxins, doncs “el lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero”. Perquè darrerament, no Amanece, sinó que més aviat Amenaça.

Amb l’ajut dels diaris de sempre, Libertad Digital i esRadio, més els que s’hi sumen a Última Hora sense cap mena de contrastació, l’IES Emili Darder és notícia bomba. Això vol dir: més material per l’hemeroteca de Vox, C’s and Company contra l’escola pública (doncs en aquests casos, la violència sí que els hi sembla estructural-“Haz como Patricia de las Heras: no somo patriarcado, somo patria”). És a dir, més eines per a poder governar amb el seu segell anticatalanista marca de la casa. Perquè Vox, cita Miquel Payeras al politòleg Eli Gallardo dins l’article “La guerra entre Vox i el Govern Balear”, “té en l’escola una diana ideal: ataca els funcionaris i ataca alhora el suposat adoctrinament i tot d’una sola tacada”.

A Catalunya coneixen prou bé l’estratègia d’invocar adoctrinaments i discriminacions per a aplicar un 155: informes rigorosos d’Asamblea por una Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana amb 500 evidencias de adoctrinamiento en las aulas catalanas, o els professors de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d’Urgell que inciten a l’odi abordant de manera partidista les càrregues policials. Inexplicable rebuig de les pallisses als votants de l’1-O, que a les escoles de Palma prengué el nom de Jaume Salvà, “exaltado independentista” i director de l’IES Josep Maria Llompart, assenyalat per Profesores Libres de Ingeneria Social (Plis Educación), i Antoni Guasp, professor de La Salle de Palma i també “separatista que incita al odio a través de las redes sociales”. Aquest darrer fou denunciat pels pares de La Salle, que també recorren a la justícia ACTÚA-VOX per acabar amb la politització de les aules. De les aules i no del Trui Teatre, sala situada al mateix recinte de La Salle i que serví al partit per fer un meeting plegat d’adolescents, el passat 23 de maig. O contra l’IES Porreres i el feminisme radical pel dibuix d’un nu femení a una camiseta, no sigui que els alumnes de l’era Internet perdin la innocència. La caça de bruixes ha començat, ballem tots la dansa dels condemnats.

No obstant això, comparant els antecedents estratègics –un-titular-un-voto-más o tenen-la-imatge-que-ells-volen–, és significatiu que la data de denúncia del SCB del cas d’adoctrinamiento a l’IES Emili Darder sigui tan posterior a la de la gravació (recordem, eleccions del 10-N). Els arribà tard el material? No ho crec. Quedaren sense recursos per a querellar? Encara menys. Meditaren si era odi o supremacisme, si no servia per a més propaganda electoral? Impensable. Aquí quelcom ha canviat, i no és la fam dels voltors ni el pin parental. Rebobinem mig any: a la seva entrada al Parlament, Vox demanà visitar 52 centres educatius per a comprovar si s’hi adoctrina i perquè, diuen, els diputats poden conèixer les dependències de l’Administració Autonòmica. Però el passat mes de gener, Educació dictaminà: Vox pot visitar els centres fora d’horari lectiu, informant el Parlament i acompanyats d’un inspector educatiu i del director del centre. El partit no accepta les condicions, i durà Educació als tribunals. Això és mostra, diu Campos, de l’adoctrinament i la dictadura catalanista contra el seu partit. Poc després, Sociedad Civil Balear denuncia l’àudio d’una professora qüestionant Vox i comunica, juntament amb Plis Educación, que l’adoctrinament als centres educatius de Balears “es la norma, y no la excepción y que la llamada ingeniera social se aplica en ellos sin descanso”. Ja tenen l’excusa per entrar a l’escola i enfortir la seva tesi als tribunals i a l’opinió pública. Dos ocells d’un tir: “Este es un hijo de puta del Daesh, que había que cargárselo”. Treball en equip, tot s’hi val contra l’enemic. “Esta es la ‘lluvia fina’ que manipula las mentes inmaduras de los menores, y por tanto sin capacidad crítica”, denuncia SCB. Tanta sort que ara sí que en tenen, de capacitat crítica, gravant classes i humiliant el professorat. Objectiu: que els alumnes saludin apolíticament, com a l’Opus Dei Aixa-Llaüt, escola concertada, on els gestos nazis d’una classe de secundària no mereixen tanta preocupació. Esta es la lluvia fina, Plis, Educación, I am singing in the rain.

La història d’un partit polític que visita les aules perquè no vol que es faci política. Que tant li és agafar armes militars com militaritzar l’escola. “El empleado público debe ser escrupulosamente neutral”: Fulgencio Coll style contra “el delito de odio y la xenofobia” i per a “garantizar la libertad lingüística en las escuelas de Baleares”, i així. PLIS i Societat Civil Balear treballant contra l’adoctrinament i la politització mitjançant reunions amb Inés Arrimadas i Biel Company, professors tan Libres com el nom de l’associació, o com el titular que presten al diari libremercado: “Lavado de cerebro en las aulas de Baleares: los crímenes comunistas no existen y el capitalismo es malo”. Fantàstic, Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i Balears, Che Armengol Guevara i Martí Maduro March al capdavant. Sort de PLIS, associació que vol ajudar el pobre alumne desorientat que, malgrat les multes de los cuerpos de seguridad nacional per xerrar català o de disposar d’una bandera espanyola per cada cinc habitatges, “cree que no vive en España, sino en los ‘Paises Catalanes’”. I per si encara dubte d’on es troba, l’alumne disposa de tots els comunicats de PLIS redactats amb un castellà impecable, menys un que apareix paral·lelament traduït a sa nostra llengo balear. Així sí, bilingüisme is unfire: “Bauzá vive, la lucha sigue”.

Pecat capital debatre d’ètica a classe d’ètica, explicar història a classe d’història: parlar català a classe de català. Vox contra l’apostasia. O pitjor, tergiversar la relació del llenguatge amb les coses, canviar les denotacions i connotacions del significat a base de repeticions: adoctrinamiento, adoctrinamiento y adoctrinamiento. Libertad lingüística en Baleares, sí, però en castellà. Dir-li #LaAlternativa al falangisme de sempre. Embrutar el verd de la nostra vaga docent per una causa podrida. Buidar, banalitzar el totalitarisme a la manera de SCB contra l’STEI Intesindical, “que no duda en defender posiciones xenófobas y propias de regímenes nazis o fascistas”. Titllar de nazis als perseguits pels nazis, acusar els assenyalats de delictes d’odi. Ho han fet amb les Tretze Roses, no ho faran amb nosaltres? Cosa passa i Viktor Klemperer ressona: La Llengua del Tercer Reich aquí, a la nostra tan particular democràcia. Exigir que Valors Ètics no sigui ni de valors ni d’ètica, que el franquisme no sigui franquisme: que sa llengo balear suposi no escriure ni balear ni català.

“Las ideas tontas”, explicava Cuerda a la introducció del guió d’Amanece, “ocupan el mismo espacio que las ideas inteligentes, y a veces más puesto que pueden ser voluminosas y vistosas”. Per això, tal com senyala el comunicat de la Unió Obrera Balear (UOB): “No només és lògic, sinó imprescindible, que s’analitzi i es debati dins l’assignatura de Valors Ètics”. I torna a posar les coses en clar: “(Vox) delata docents que estimulen el pensament crític, tal com els nazis encoratjaven les joventuts hitlerianes a delatar els mestres, veïns i familiars que no combregaven amb el feixisme”. Perquè aquests no són fenòmens aïllats, no. Tres dies després de la denúncia a l’IES Emili Darder, sortí una altra gravació d’un alumne de l’IES Las Veredillas de Tenerife. Cervells als serveis del feixisme. No serà la darrera. La idea de professor com a referent o tutor sembla extinta, desplaçada per la rebel·lió juvenil que de tanta cara al sol queda cega de democràcia.

I Educar, per a què?, es demana l’investigador Joan Buades al darrer llibre, reflexionant sobre l’actual sistema d’educació, tecnificat en pro del capitalisme i contra tot projecte de vida. O despolititzada per un partit que aprofita la buidor del clímax neoliberal. “Els mestres deixen de ser persones que obren finestres perquè d’adult tinguis una concepció del món (…) el que volen és que els mestres siguin bons comercials”, diu l’autor a una entrevista al diari El Nacional. I afegeix: “el sistema educatiu, hauria de tornar a la democràcia (…) si la democràcia existís a les escoles, els joves aprendrien que la solució no és Vox, és la democràcia”. A sis anys i mig de la major manifestació de les Illes Balears (29 de Setembre del 2013), el verd ha ennegrit. El color que fou d’esperança per a tanta gent ara ens amenaça. Estiguem preparats, recordem què és i perquè necessitam educació. No desistim, rebolquem la lògica feixista fins que vomiti els seus autèntics arguments. Ajudem els nostres alumnes i docents que, malgrat els linxaments, encara remen a contracorrent. Doncs tornant al savi Don Gregorio­, “si conseguimos que una sola generación crezca libre, tan sólo una sola generación, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro”.