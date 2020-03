Biblioteca

“Tarragona ha d’apostar, d’una vegada per totes, per una xarxa de biblioteques digna”

La Candidatura d’Unitat Popular ha exposat el manifest dèficit de les biblioteques de Tarragona. En aquest sentit, ja el 7 de febrer, les cupaires van sol·licitar la convocatòria de la CIS de Presidència per tractar el tema de les biblioteques a Tarragona en general i la de Torreforta en concret, Comissió que no es va acabar celebrant per motius d’agenda de l’alcalde i que finalment tindrà lloc demà.

La consellera Eva Miguel ha explicat que a la CIS de demà la CUP reclamarà a l’alcalde Ricomà un full de ruta clar per donar compliment als mínims previstos pel Pla de Biblioteques 2017-2022, a més d’aclarir quan es preveu projectar les petites biblioteques la Part Baixa, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau i la Part Alta, previstes al Pla. Així mateix, la consellera Miguel ha expressat la necessitat de saber quan està previst dur a terme el trasllat de la biblioteca de Torreforta a l’antic mercat i si es preveu resoldre de forma immediata les carències de l’equipament actual, que pateix de goteres. Per Miguel, tot plega fa evident que “Tarragona ha d’apostar, d’una vegada per totes, per una xarxa de biblioteques dignes”.

En aquest sentit, les anticapitalistes han anunciat que el Grup Parlamentari de la CUP ha presentat una emena als pressupostos de la Generalitat per tal d’incrementar en 2’5M€ la partida ja prevista pel Pla de Biblioteques, “trencant amb el continuisme que ha vingut imperant fins al moment”. Al mateix temps, la CUP vol que aquesta partida vagi augmentant progressivament i implementant-se segons les necessitats del territori.

La consellera Laia Estrada ha posat de manifest que les biblioteques “mai han estat una prioritat dels equips de govern del consistori”. La regidora cupaire ha exposat que això és un fet palpable, donat que durant l’era ballesteril no es va complir amb el Pla d’Equipaments Culturals del 2010, que preveia una Biblioteca Central Urbana a la Tabacalera, una biblioteca gran a Campclar i cinc biblioteques petites. En aquest marc es va elaborar el Pla de Biblioteques 2017-2022, que tampoc es va desenvolupar, més enllà de crear el Servei Municipal de Biblioteques.

Pel que fa a l’actual govern, la consellera Estrada apunta que, malgrat incrementar la dotació pressupostària pel Servei Municipal de Biblioteques, “van deixar perdre la possibilitat de concórrer una subvenció de la Generalitat que finalitzava el 5 de febrer perquè el projecte de Torreforta no estava finalitzat” i aquest no estava acabat a temps “perquè el modificatiu de crèdit de 12.000€ per finalitzar-lo s’hauria d’haver fet el 2019 i no a finals de febrer del 2020”, quan ja havia passat el període per demanar la subvenció, “cosa que demostra que no han fet res fins que han tingut lloc les crítiques veïnals”.