Neix l’Escola del Foment, la primera part d’un nou projecte sociocultural a Girona

Els baixos de la Casa Salieti, a la plaça dels Mercaders de Girona, acolliran un espai destinat a la formació artística en l’àmbit de la dansa, la glosa i la cançó d’arrel tradicional obert a tothom. Els cursos trimestrals començaran la primera setmana d’abril. Al mes de maig es farà pública la proposta educativa pel curs 2020-2021, que ampliarà l’oferta amb activitats extraescolars adreçades a la mainada i el jovent. Paral·lelament també s’oferirà una programació d’activitats culturals i de lleure molt diverses: conferències, presentacions de llibres, espectacles d’animació infantil, actuacions musicals de petit format, etc.



Per a celebrar la inauguració del Foment, aquest dissabte 29 s’ha organitzat una festa d’inauguració que serveixi de mostra pels tres pilars del nou centre: la dansa, la glosa i la cançó d’arrel tradicional. Comptarà amb la participació del capgròs Mercader de la Fal·lera Gironina, l’actuació de l’Esbart Fontcoberta, música amb el grup De Calaix. La dansaire Laida Tanco realitzarà el ball d’homenatge al públic i les actuacions acabaran amb una mostra de cançó improvisada amb les glosadores Mireia Mena i Gemma Balagué ‘Fardatxa’. Hi haurà berenar popular amb coca i moscat per tal que el públic assistent pugui conèixer de primera mà les instal·lacions del nou equipament.



Mitjançant la pàgina web www.elfomentgirona.cat i les xarxes socials, s’informarà de l’actualitat i l’evolució de l’Escola del Foment, que és la primera part d’un projecte creixent que s’anirà presentant per fases els propers mesos.

CONTACTE

JAUME PIQUER (DIRECCIÓ DEL FOMENT) jaumepiquer@elfomentgirona.cat

GEMMA PLA (DIRECCIÓ PEDAGÒGICA DE L’ESCOLA DEL FOMENT) gemmapla@elfomentgirona.cat