Pensions

El PNB impedeix un acord majoritari al Congrés de Diputats espanyol per la pujada de les pensions mínimes

La negativa incomprensible de el PNB a permetre la votació de l'esmena transaccional acordada entre EH Bildu, PSOE i Unides Podem impedeix un acord majoritari al Congrés dels Diputats espanyol per la pujada de les pensions mínimes i les no contributives, malgrat comptar amb el vot favorable de la majoria de la Cambra i el suport de la majoria social basca.

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu considera inexplicable actitud obstruccionista de el PNB per ampliar els drets dels i les pensionistes, en contra del que el moviment dels pensionistes bascos porta reivindicant als carrers des de fa dos anys. "S'ha perdut una oportunitat per fer un pas històric en la defensa dels drets i la dignitat de tots i totes les pensionistes. No entenem que davant d'un acord transversal i inèdit al Congrés el PNB hagi fet fracassar l'opció de dignificar les pensions mínimes, una demanda urgent i inajornable per a les persones pensionistes ", denuncien des EH Bildu.

L'esmena pactada entre els tres grups plantejava mesures per fer efectiva la pujada de les pensions mínimes i no contributives d'acord amb els criteris de la Carta Social Europea, tal com reclama el moviment de pensionistes. Aquesta esmena advocava també per prosseguir la reversió de les conseqüències de les reformes de pensions de l'PP i incloïa el compromís de el Govern d'Espanya amb la transferència de el règim econòmic de la Seguretat Social a les institucions basques.

La formació sobiranista basca lamenta que el PNB hagi desaprofitat l'oportunitat i hagi prioritzat els interessos partidistes per sobre dels interessos generals que suposarien la millora de les condicions de vida de milers de pensionistes. EH Bildu reitera el seu compromís de dur a les institucions les demandes de les persones pensionistes i d'anteposar els interessos de país per fer efectives les reivindicacions dels seus ciutadans.