Declaració de principis i objectius

BADALONA PEL CLIMA és una plataforma de persones i entitats que lluitem per prevenir i revertir el canvi climàtic des de tots els àmbits de Ja societat, amb Ja voluntat de ser-ne punt de connexió i altaveu de les diferents iniciatives que s'estan portant a terme, ja siguin de conscienciació de Ja ciutadania, com de posicionar-se davant les institucions locals amb demandes d'accions concretes.

l. Evidències científiques de l'Emergència Climàtica

L'any 2019 es va caracteritzar per una cascada imparable de fenòmens meteorològics extrems, amb fortes onades de calor i sequeres, amb devastadors incendis forestals, tifons i huracans, amb violentes pluges torrencials i severes inundacions, amb l'extinció de milers d'espècies, amb la desaparició de centenars de glaceres alpines, amb el ràpid desgel d'una part important del casquet polar Àrtic i de Groenlàndia, així com per les seves dramàtiques conseqüències.

La forta llevantada, les grans onades, la pluja torrencial i les nevades de la borrasca #Glòria dels dies 20-23 de gener d'enguany han arrasat la costa catalana i algunes comarques interiors. Han esborrat virtualment del mapa el delta de l'Ebre, han desbordat rius, amb caigudes de ponts, talls de carreteres i línies ferroviàries, han provocat la desaparició de platges i destrosses de passejos marítims, amb pèrdues de vides humanes i econòmiques, així com la lamentable mort de fauna i flora. Mai al gener (tret del 1947), s'havien viscut llevantades tan intenses i persistents.

La virulència i la intensitat de tots aquests fenòmens meteorològics són indicadors incontestables que ja estem immersos en el canvi climàtic i que, de seguir amb l'actual inacció dels governs, esdeveniments climàtics tan extrems i destructius com aquests, lluny de ser extraordinaris, seran la norma i cada vegada més recurrents. Altres #Glòries ens esperen!

Segons el Grup d'Experts lntergovernamentals de Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC), si la temperatura mitjana global de la Terra supera els +1,5º C respecte a l'era preindustrial provocarà danys irreversibles per a la nostra supervivència. De no fer res i al ritme actual d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH), preveuen que assolirem els +3º C a finals de segle! A Catalunya ja ha pujat +1,2º C els darrers 65 anys! No fer res, o fer poc, no són opcions, perquè ens aboquem a un punt de no retorn que agreujarà encara més la complicada situació actual.

2. Badalona pel Clima

Davant d'aquestes evidències, cada vegada som més les persones que diem prou a la inacció dels governs i a les seves polítiques de contemporització amb les grans corporacions responsables de les