Temporal

La FAVB alerta a la ciutadania sobre els efectes del temporal i l'amiant

La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) ha manifestat que "entre els molts desperfectes provocats pel temporal de pluja i vent d'aquests dies hi ha una quantitat significativa d'estructures d'amiant, com són les teulades antigues d'aquest material que s'han desprès o trossejat, jardineres que s'han trencat, etc."

Remarca que l’amiant és un element altament cancerigen, i una mínima exposició de partícules és perillosa. Per això, ha alertat a la població que hagi observat qualsevol desperfecte de fibrociment que sobretot, s'abstingui manipular-lo. Tot dient que s'ha de fer seguint els protocols de seguretat estrictes i qui ho ha de fer és una empresa especialitzada.

Davant aquests casos i donat que en aquests moments l’Ajuntament no té habilitada una oficina especialitzada en el tractament de l’amiant, assenyala que cal dirigir-se a la Guàrdia Urbana o telefonar al 112.