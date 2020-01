COMPLEX PETROQUÍMIC

La CUP Tarragona reclama que es convoqui la comissió local de protecció civil

Malgrat l’endemà de l’explosió produïda a l’empresa IQOXE el govern municipal va convocar una junta de portaveus per a traslladar tota la informació de la qual es disposava al conjunt de formacions de l’oposició, la CUP reclamem que es convoqui la comissió de Protecció Civil per a poder formular tot un seguit de dubtes de caràcter tècnic que encara no han quedat resolts.

La CUP volem conèixer els detalls que van comportar tant l’endarreriment de més de vint minuts dels primers avisos a la població des d’Emergències, com les contradiccions entre els diferents missatges emesos. També volem saber quin és el grau de coneixement del qual disposa l’Ajuntament en relació a les sancions sobre manca de seguretat que s’interposen a les diferents empreses dels polígons industrials químics, ja que en la passada junta de portaveus l’alcalde Ricomà va afirmar desconèixer si IQOXE havia estat sancionada prèviament a l’accident del passat dimarts.

En relació als serveis municipals, la CUP volem disposar d’informació sobre com va funcionar la coordinació entre els diferents departaments, així com el sistema d’avisos FACT 24 a grups i elements vulnerables i la gestió de les aigües residuals d’extinció.

Per últim, la CUP preguntarem sobre les mancances de personal tècnic municipal a l’àrea de protecció civil a Tarragona, doncs és clarament insuficient que una ciutat de prop de 140.000 habitants només disposi d’un sol tècnic municipal encarregat de la coordinació d’aquest àmbit. És per això que la Candidatura d’Unitat Popular seguim reclamant, tal com fèiem juntament amb ERC el mandat anterior, que es creï un equip per realitzar aquest servei per poder abordar amb rigor i recursos suficients qualsevol incident que es pugui produir.