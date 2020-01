COMPLEX PETROQUÍMIC

Ecologistes en acció: "L'accident és l’enèsima mostra de la manca de garanties existent en aquest complex petroquímic"

Per a Ecologistes en Acció la concentració massiva d’indústries perilloses en aquest complex petroquímic, i els successius accidents que es produeixen fa necessari replantejar les instal·lacions avui existents a Tarragona cap a una industria més sostenible, més ecològica i sobre tot més segura.

Apunta que "L’accident d’aquest 14 de gener repeteix les mateixes mancances, observades en altres accidents:

No han funcionat les sirenes per avisar a la població, la qual cosa demostra que s’han d’utilitzar altres mitjans per tal d’avisar a la població en cas d’accident. Les noves tecnologies donen nombroses maneres de suplir l’actual sistema d’avis d’emergència i així garantir el dret de la població a mantenir-se informada"

També assenyala que "no ha funcionat la coordinació entre administracions, quan segons declaracions del mateix alcalde de Vilaseca, ha tingut que actuar pel seu compte en les mesures que ha pres arran de l’accident perquè ningú l’ha informat. La població no té ni idea del que ha de fer ni on ha d’anar per fugir del perill de l’accident i l’única opció que se li dona és el confinament".

Consiedra que les declaracions de representants polítics com el Conseller d’interior dient que no havia hagut cap perill per la població quan en realitat hi ha morts i ferits, "són un insult a la intel·ligència de la ciutadania i al damunt aquest intent de minimitzar la gravetat de l’accident , el que contribueix és a incrementar l’alarma social pels fets ocorreguts".

Remarca que a manca de seguiment del protocol establert per Protecció Civil en cas d’accident per part de l’empresa exigeix una depuració de responsabilitats penals per part de l’empresa.

Finalment apunta quw ha quedat demostrat que el PLASEQTA és paper mullat i que no és una eina efectiva al servei de la salut i la seguretat de la ciutadania afectada pels reiterats accidents al complex petroquímic.