Exposició

L’exposició «Mujeres libres (1936-1939), precursoras de un mundo nuevo» arriba a Olot

CNT Olot és la responsable de fer arribar aquesta exposició itinerant, que porta mesos circulant per diferents poblacions, des del 7 al 23 de febrer a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

L’exposició té l’objectiu de recuperar la història oblidada de la organització Mujeres Libres -a Catalunya Dones lliures-, agrupació autònoma femenina sorgida en el moviment llibertari durant l’any 1936, amb el propòsit d’unir a les dones de classe treballadora per lluitar per la seva emancipació.

Amb aquest objectiu, van desenvolupar un ampli programa dedicat a conscienciar i elevar la cultura de les dones a través de l’educació i la formació laboral, pretenent amb això superar el que denominaven triple esclavitud de la dona obrera: la de la seva ignorància i la de la derivada per la seva condició de dona i treballadora.

L'expressió “mujeres libres”, que les anarquistes van utilitzar per anomenar la seva associació, s’utilitzava amb freqüència durant el segle XIX, per diferenciar-les de les dones esclaves. La mostra està composta per 16 panells, a més de material sonor i audiovisual, amb informació sobre la gestació i desenvolupament de l’organització, les seves reivindicacions i àmbits d’actuació, els seus plantejaments sobre igualtat, educació, treball, sexualitat i participació activa que van desenvolupar per guanyar la guerra contra el feixisme.

L’exposició ha estat organitzada per la FAL, Fundación Anselmo Lorenzo, que té com a principal objectiu difondre i protegir la cultura llibertaria. Entre les seves activitats hi ha l’edició de continguts i llibres sobre anarquisme, igual com la conservació de la documentació vinculada al sindicat al qual pertany, la Confederació Nacional del Treball (CNT).

Aquesta exposició busca rescatar a aquelles dones de l’oblit donant-les-hi el reconeixement que mereixen, perquè la seva lluita serveixi d’experiència i aprenentatge al moviment feminista actual. La inauguració serà el divendres, 7 de febrer, a les 19.00h, a l’Arxiu Municipal de la Garrotxa, amb la presentació de la Secretaria General de CNT Olot, Sandra Hernández, i la intervenció de Sonia Turón, militant de CNT l'Hospitalet, membre del Grup de memòria històrica de la CNT i també de la FAL, que farà un recorregut explicatiu per l’exposició. Després hi haurà pica-pica.

També es farà un acte de clausura, el diumenge, 23 de febrer, a les 12.00h, a la mateixa exposició, amb una taula rodona amb el nom “Dones lliures al segle XXI” on es conviden representants dels diferents moviments socials de la comarca. Seguidament es farà un vermut. A més a més, com a acte paral·lel a l’exposició el dissabte 15 de febrer tindrem l’escriptora Nekane Jurado presentant el seu llibre «Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres libres». L’horari d’obertura de l’exposició serà de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16.30 a 18, el divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20, el dissabte d’11

a 13 i de 17 a 20, i el diumenge d’11 a 13.