Repressió

L'ASM denuncia l'escalada de repressió de la "Delegación del Gobierno Español" contra els moviments socials

El tex d'una de les darreres denuncies: ""A las 20:40 horas del día 09/11/2019, en la plaza Cort de Palma, se concentran 44 personas para proclamar consignas y cánticos tales como 'Llibertat presos polítics', 'li diuen democràcia i no ho és', así como la exhibición de carteles con el lema 'Llibertat presos polítics' sobre el cual se aprecia una franja roja en diagonal (...)“

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha denunciat la progressiva generalització en l'aplicació de la llei mordassa per reprimir les protestes dels diversos moviments socials. "Assistim a la criminalització de qualsevol dissidència, sigui la petició de llibertats en general, l'oposició als desnonaments o les demandes de llibertat dels presos polítics", apunta l'Assemblea.



De la mateixa manera que fa 126 setmanes Música per la Llibertat actua cada dijous a la plaça de Cort, amb la corresponent comunicació en temps i forma a la delegació del Govern espanyol, el passat dissabte 9 de novembre un grup de 44 persones es va concentrar al mateix indret, dins el marc d'una crida general arreu dels Països Catalans a manifestar-se pels drets, la llibertat i l’autodeterminació. Encara que l'acte es va dur a terme sense cap incidència, la policia espanyola va interposar denúncia i s'ha iniciat un expedient sancionador, amb una proposta de multa de 200 €, en la persona de Manel V. Domènech, membre del Secretariat de l'ASM. L'expedient diu textualment: "A las 20:40 horas del día 09/11/2019, en la plaza Cort de Palma, se concentran 44 personas para proclamar consignas y cánticos tales como 'Llibertat presos polítics', 'li diuen democràcia i no ho és', así como la exhibición de carteles con el lema 'Llibertat presos polítics' sobre el cual se aprecia una franja roja en diagonal (...)“.



Malgrat aquests actes de repressió, l'ASM crida a no defallir i perseverar en la lluita pel drets individuals i col·lectius, per la llibertat i per l'autodeterminació.



Hi ha una caixa de resistència per fer front a les multes repressives. Els ingressos es poden fer al següent compte corrent de Caixa Colonya: ES87 2056 0006 3210 0085 0527