En defensa del territori

La plataforma No Ens Vendreu La Moto donarà a conèixer dades sobre contaminació de l'aire al Vallès Oriental

Permetrà analitzar la relació que poden tenir aquestes dades amb esdeveniments com les curses que organitza el Circuit de Barcelona-Catalunya i amb les afectacions futures que podria tenir el desenvolupament a les immediacions d'aquesta instal·lació el BCN World del Motor

La plataforma No Ens Vendreu La Moto realitzarà auest dijous un acte a Granollers sobre qualitat de l'aire sota el títol "El fum no és vida. Contaminar no és una diversió" coorganitzat entre la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global i el projecte científic CAPTOR.

Serà a les 19 h a Plaça Maluquer i Salvador, i comptarà amb la participació d'Ione Avila-Palencia, Institut de Salut Global (ISGlobal); Marc Padrosa, Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC); Maria Garcia, Plataforma per la Qualitat de l'Aire i Anna Cirera, No ens Vendreu la Moto

L'acte servirà per donar a conèixer darreres dades sobre qualitat de l'aire i ozó troposfèric a la comarca recollides per la campanya ciutadana del projecte CAPTOR. A més es permetrà analitzar la relació que poden tenir aquestes dades amb esdeveniments com les curses que organitza el Circuit de Barcelona-Catalunya i amb les afectacions futures que podria tenir el desenvolupament a les immediacions d'aquesta instal·lació el BCN World del Motor i les infrastructures viàries que porta associades, com són l'Autovia Interpolar o la construcció d'una autopista C-17 paral·lela a l'actual autovia.