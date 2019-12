Es crea una plataforma contra lampliació de laeroport de Palma

Diverses entitats de l’àmbit dels moviments socials de Mallorca han acordat conformar una plataforma contra la propera ampliació de l’aeroport de Palma. Entre les que li donen suport hi trobem Amics de la Terra, Anticapitalistes Illes Balears, ATTAC, CGT, Ciutat per a qui l’habita, Docents pel futur, Extinction Rebellion, Fridays for Future, GOB Mallorca, Moviment Feminista de Mallorca, Plataforma Antiautopista, SEPC, Terraferida i Tot Inclòs.

La plataforma fa pública una pàgina web on es troba el manifest fundacional per convidar tant a persones com a entitats a adherir-s’hi. A més, la web desgrana les actuacions que pretén executar Aena sobre Son Sant Joan per tal d’ampliar la seva capacitat. La pàgina web és aeroport.aguait.cat.

Les mentides d’Aena

Des que es publicaren a la premsa, ja fa més de 2 anys, les intencions d’Aena sobre l’aeroport de Palma, l’entitat semiprivatitzada "no ha parat de mentir." L’actual director de l’aeroport, Tomás Melgar Noguera, manté la línia del seu antecessor: digué a la seva presentació pública que les obres no pretenen ampliar la capacitat de l’aeroport, sinó millorar el servei de cara als passatgers i passatgeres.

Com es pot comprovar a la web aeroport.aguait.cat, tots els espais pels quals passa un passatger o passatgera abans d’arribar a Mallorca s’amplien o reformen: es redissenyen les rutes i les maniobres aèries d’aproximació a l’aeroport perquè siguin més ràpides (un 4,47% segons la CMAIB); es modifiquen les pistes perquè els enlairaments siguin més ràpids (un 12% segons el Pla Director de l’aeroport); incrementen almenys un 16% les posicions d’avions (sobretot les que estan en contacte amb la terminal); s’incrementen en un 21% les portes d’embarcament; s’amplia la terminal i els mòduls A i D; s’incrementa la capacitat punta del sistema automàtic de tractament d’equipatges; s’amplien un 26% les places d’aparcament dins el recinte aeroportuari i un 20% l’aparcament de llarga durada; i, per últim, es modifiquen els accessos viaris a l’aeroport perquè el trànsit sigui més fluid. Per a la plataforma, totes aquestes actuacions suposarien un augment de la capacitat inqüestionable.