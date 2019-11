25-N

La CUP de Tarragona aposta per encarar les violències masclistes oferint tallers gratuïts d’autodefensa

Any rere any, quan arriba el 25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, el repàs de les xifres és esfereïdor. A l’Estat espanyol, des del 2003, any en que es comencen a comptabilitzar els feminicidis, 1063 dones (avui ha tingut lloc el darrer cas a Tenerife) han estat assassinades per violència de gènere. Als Països Catalans, només el 2019 s’han comès 32 feminicidis, que ascendeixen a 170 els darrers 5 anys. I això, segons la CUP de Tarragona, és “la punta visible i més crua d’un enorme iceberg que engloba totes les formes de violència masclista”.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Laia Estrada afirma que “cal trencar amb la normalització que empara i invisibilitza les violències masclistes”, i emplaça el govern de Ricomà a comprometre’s per erradicar-la “amb campanyes de prevenció i sensibilització però també facilitant que les dones s’apoderin, mitjançant l’autodefensa feminista”.

És per això que la CUP proposa que l’Ajuntament impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones de totes les edats durant tot l’any a tots els Centres Cívics de la ciutat i agafen com exemple la campanya de l’Ajuntament de Palma, dins del projecte "No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes". Es tracta d’una proposta que la formació anticapitalista va traslladar a l’anterior govern de Ballesteros, però que no es va arribar a implementar mai. Els tallers que proposen les cupaires combinen l'adquisició de tècniques físiques per a poder respondre davant una amenaça amb altres dinàmiques per treballar l’autoconfiança així com prendre consciència de les pors.

Eva Miguel, consellera de la CUP, remarca la necessitat de treballar per tal que el conjunt de la població tarragonina sigui conscient que “les agressions per violència masclista no són problemes individuals ni casos aïllats”. En aquest sentit, la CUP dona suport a tots els col·lectius feministes que treballen per “denunciar les violències masclistes com el resultat de l’estructura patriarcal en la que vivim i situar-les a l’esfera pública”, amb xerrades, campanyes i també murals. Per això la CUP lamenta que, tal com succeïa amb el govern del PSC-PP, les reivindicacions feministes a façanes abandonades no durin ni 12 hores perquè l’Ajuntament se n’ocupa d’esborrar-les.