Solidaritat

La CUP de Tarragona, en defensa del poble kurd que resisteix l’ocupació turca a Efrîn, demana que l’Ajuntament defensi públicament la pau a Rojava

El passat 26 de febrer, el Ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció presentada per la CUP en suport a Rojava i al cantó kurd d’Efrin i en defensa de la pau a l’Orient Mitjà. Aquesta moció suposava “Mostrar el suport de l’Ajuntament de Tarragona al cantó d’Efrîn, un espai democràtic, multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava” i “Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Tarragona davant la ingerència de l’Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.”

La moció s’afegia a la que el 18 de desembre de 2015 havia aprovat el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona per “iniciar els contactes i els tràmits per a l’agermanament amb el municipi kurd de Kobanî.” Es tractava d’una iniciativa, defensada per tots els grups municipals, que pretenia reconèixer aquest municipi de la regió kurda de Rojava.

Diumenge passat, després de dies bombardejant la ciutat i provocant centenars de morts, les autoritats kurdes van decidir evacuar Efrîn i començar un èxode de prop de 150.000 persones per tal que la imminent entrada de les forces turques a la ciutat no esdevingués un bany de sang de població civil, la principal perjudicada fins aleshores pels atacs.

L’atac de Turquia no hagués estat possible sense el consentiment de les tropes dels EUA i Rússia que han protagonitzat una vergonyosa col·laboració per tal de destruir la possibilitat d’una democràcia des de baix a Orient Mitjà, multilingüe i multireligiós. A Efrîn fins ara hi vivien sirians, kurds, iazidites, àrabs i turcmans. A partir d’ara, la composició ètnica del cantó podria variar completament, mentre la Unió Europea tanca nous acords amb Turquia per tal que aquest Estat aturi els processos migratoris que la guerra de Síria ha comportat fins al moment.

Des de Tarragona, des de la CUP de Tarragona, volem mostrar el nostre suport a les dones i els homes que defensen Efrîn davant l’ocupació turca i per construir un espai democràtic, cooperatiu, divers i social a l’Orient Mitjà. D’altra banda, volem demanar a l’Ajuntament de Tarragona que, en funció dels acords presos en el Plenari Municipal en referència a Efrîn i Kobane, es posicioni públicament a favor de la democràcia, per la pau i contra l’agressió turca a Efrîn.