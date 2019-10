Sentència

La protesta de Pícnic per la República col·lapsa Barcelona: preàmbul de la resposta a la sentència

Diversos centenars de persones provinents de la protesta a l’Estació de Sants a Barcelona, convocada Pícnic per la República com a rebuig a la sentència contra el procés independentista han iniciat una marxa al llarg del carrer Tarragona i la Gran Via, fins al Passeig de Gràcia.

A l'Estació de Sants agents dels Mossos han desallotjat algunes persones, amb la tècnica d''arrencar cebes'. Però el nombre de persones que hi protestaven era tan gran que no ha donat a l'abast. A l'Estació de Sants també hi havia agents de les forces d'ocupació dels cossos armats espanyols, que no hi han intervingut.

Des del carrer Tarragona la mobilització s'ha desplaçat a a la plaça d’Espanya, on han tallat el trànsit. En la seguda molts manifestant han realitzat un pícnic, amb estovalles, àpats i begda. Poc després la manifestació ha marxat per la Gran Via fins al Passeig de Gràcia, on s'ha desconvocat la mobilització.

Aquesta protesta s'ha convertit en un preàmbul i 'exercici' de cara a una setmana que es preveu intensa de mobilitzacions i vagues (laborals, estudiantils) contra la sentència-venjança del règim i en defensa de la República Catalana.

L'exemple de la mobilització de Pícnic per la República:



Accions de protesta que desborden el règim i mostren la força i la voluntat del Poble català.pic.twitter.com/0D3tptTHsB — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 13, 2019

Després de la protesta de Pícnic per la República a l'Estació de Sants, centenars de persones marxen en manifestació pel carrer Tarragona:#RepúblicaCatalana#Llibertatpresospolítics 🎗 pic.twitter.com/RHaWkRZ0Te — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 13, 2019