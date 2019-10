lluita sindical

La Intersindical-CSC inaugura una nova seu a les comarques nord-orientals

Avui s’ha inaugurat la nova seu de la Intersindical-CSC a les comarques nord-orientals, situada al carrer Camp de Mart número 3 de Girona . En la presentació del nou local als mitjans, el vicesecretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha explicat "el gran creixement que el sindicat està tenint arreu del país i la importància que aquest nou punt de trobada té per a la ciutat de Girona i tota la demarcació i per la construcció de la República des del centres de treball". La portaveu de la Unió Territorial de les Comarques Gironines del sindicat, Àngels Torrents, ha explicat "l'empenta que han tingut les afiliades en la posada en marxa de la territorial" i que la nova seu pretén ser un espai per a les persones delegades i afiliades, a més d'actuar com a oficina de treball i d’assessorament laboral i jurídic.

Actualment, la Intersindical-CSC és la primera força sindical als serveis territorials de la Generalitat a Girona (eleccions que estan pendents de repetició) o als ajuntaments de Girona i Lloret, entre d’altres; la segona força a la Junta de Personal Docent d’Educació de Girona i també compta amb una important presència als comitès d’empreses com Sanofi (Riells i Biabrea), Font Vella (Sant Hilari Sacalm) o les fundacions Drissa (Girona) o MAP (Ripoll).