La CUP fa una acció a la seu d’ENDESA a Tarragona

La CUP ha explicat que Endesa és una de les empreses de l’Íbex 35 amb majors beneficis. “És molt miserable que exigeixi aquests pagaments quan té uns beneficis milionaris any rere any, concretament, només el 2018, va obtenir 1.511 milions d’euros”, ha expressat la portaveu del Grup Municipal, Laia Estrada. La consellera Estrada també ha volgut recordar que les grans elèctriques espanyoles dupliquen en beneficis a les europees, sent les empreses que més CO2 emeten a l’atmosfera i que els consumidors paguen “els preus més alts d’Europa”.

El passat dilluns, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció presentada conjuntament amb ERC, ECP, JxT i el PSC per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa; entre els acords, hi ha reclamar la retirada de l’amenaça d’Endesa perquè constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015 o reclamar la condonació del deute per part d’Endesa. Les anticapitalistes es mostren satisfetes que el Ple aprovés aquesta moció, però van un pas més enllà i afirmen que cap cèntim públic ha d’anar a parar a “una dels agents responsables de la pobresa energètica”. Per la qual cosa reclamen que el deute tampoc no es pagui des de la Generalitat.

Tot plegat s’emmarca dins la situació generada arran que Endesa amenacés als municipis amb tallar la llum a les famílies vulnerables que deuen factures a la subministradora elèctrica, si els ajuntaments no es fan càrrec de pagar la meitat del deute acumulat. En el cas de Tarragona, la subministradora comptabilitza 342.927 euros.

En aquest sentit, l’acció duta a terme per la CUP vol ser “una manera més de conscienciar la població dels responsables de la pobresa energètica, així com de la importància de fer front a les empreses de l’Íbex 35”. Alhora, l’empaperada, en la que s’hi llegien missatges com “ni set, ni fred, ni foscor “la llum és un dret no un negoci” o “Endesa xantatgista” també adreça un missatge als governs local i de la Generalitat.