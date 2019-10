Llibres

L’editorial Lo Diable Gros presenta a Tarragona una antologia d’articles de Laia Estrada

Aquest dijous 10 d’octubre, a les 7 del vespre, l’editorial Lo Diable Gros presenta, a la sala d’actes dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona (carrer Major, 14), el llibre Des de totes les trinxeres, a primera línia de foc, una antologia d’articles d’opinió de la regidora Laia Estrada Cañón, amb la presència de l’autora.

Des de totes les trinxeres, a primera línia de foc és un recull d’impressions d'una veu que, alhora, beu de la tradició insurreccional catalana i rebel mundial. L’obra aporta molt de combustible a les opinions col·lectives compartides que des d'aquí i ara això que anomenem «Esquerra Independentista» ha construït, desenvolupa, aixeca i expandeix en forma d'idees directament dirigides a fer, a transformar i a gestionar de forma col·lectiva i revolucionària.

Llegir A primera línia de foc aporta elements d'anàlisi, opinions dialèctiques i pensaments rebels que no esdevenen dogmes per si mateixos. Quan la sobirania és múltiple i plural, quan la independència vol dir sobretot no sotmetiment, quan el dret exercit de decidir-ho tot es fa real, quan l'alliberament de gènere, de classe i nacional es donen la mà, trobareu un espai de tinta impresa on aprendre i alhora dubtar, en la veu de qui, com a autora d'aquests articles, és alhora militant i pràctica i s'atreveix a dir: «Som independentistes, volem uns Països Catalans lliures, amb una sobirania total i absoluta des del poble i per al poble, i treballem per aconseguir aquest horitzó arrelats i arrelades als municipis. Perquè uns Països Catalans lliures, feministes i socialistes es comencen a construir als pobles i als barris de les ciutats.»

L’autora: Laia Estrada Cañón (Tarragona, 1982) és llicenciada en Ciències Ambientals (UdG), màster en Estudis Territorials i de la Població (UAB) i professora de Secundària de professió. Militant de l’Esquerra Independentista des de 2007, ha participat a l’Assemblea per l’Habitatge de Tarragona, la Plataforma Aturem el POUM, el col·lectiu feminista Cau de Llunes-AFRT, el moviment 15-M i el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona. Actualment, és militant de la CUP de Tarragona i d’Endavant-OSAN. Des de 2015, exerceix com a regidora a l’Ajuntament de Tarragona. Ha participat en els llibres col·lectius En defensa d’Afrodita, Les dones als orígens de Torreforta, Perspectives i Terra de ningú.