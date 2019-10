El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil per exigir als centres educatius que permetin la mobilització continuada en el marc de la resposta a la sentència del procés. Això passa per permetre a totes les estudiants universitàries escollir l’avaluació única i aplaçar les activitats avaluables, i per no penalitzar les absències a secundària.

També exigeix als rectorats i directors d'instituts fer un posicionament públic rebutjant la repressió i apostant per l’amnistia i el dret a l’autodeterminació del poble català. Perquè això sigui així, han convocat, junt amb altres organitzacions estudiantils, una vaga indefinida a les universitats que començarà el proper dimarts 29 d’octubre, i una vaga a secundària que durarà dos dies, 30 i 31.

El SEPC segueix cridant a la mobilització sostinguda als carrers, agafant el fil de les últimes dues setmanes en què les estudiants van mobilitzar-se per defensar els seus drets socials i polítics, rebutjar la repressió i violència exercida pels cossos policials, i lluitar per un futur digne, que el règim del 78 els vol prendre.

Finalment, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans defensa que són inadmissibles les actuacions dels cossos policials de les últimes setmanes i per això reclama la dimissió específica del Miquel Buch, conseller d’interior i màxim responsable dels abusos policials, així com la dimissió en bloc del govern.