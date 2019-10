Sentència

Dimecres 23, un nou dia de mobilitzacions contra les sentències i per la llibertat dels empresonats

Aquest dimecres 23 d'octubre s'han allargat les mobilitzacions de rebuig a les sentències contra els presos polítics catalans, un malestar social que ha confluït amb la defensa dels nous presos polítics acusats de participar a les protestes de la setmana passada (31 empresonats per les protestes), els detingus del 23S i la repressió policial.

Aquest matí una protesta convocada per l'Assemblea i Pícnic per la República a la plaça de la Catedral ha aconseguit la cancel·lació de l'acte del grup governatiu espanyola l’"España Global", en què havien de participar diversos cònsols. Els manifestants han realitzat més endavant una seguda davant la Jefatura de la policia espanyola a la Via Laietana.

Aquest vespre, hi ha hagut protestes a Sabadell, Tarragona, Girona i Folgueroles, així com en altres poblacions a més de Barcelona, on diferents manifestacions han provocat talls de trànsit. Durant el matí diverses facultats han tancat les portes gràcies a l'acció dels piquets. A Lleida, el col·lectiu feminiata 'Dones Lledia' ha convocat una concentració amb el lema "No toqueu les nostres filles i fills."

