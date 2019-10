Resposta sentència

Convoquen Vaga General “Pels drets i les llibertats" el 18-O

Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC (I-CSC), i Assumpta Barbens, portaveu de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han explicat aquest matí en roda de premsa, que el 18 d'octubre ambdós sindicats convocaran una vaga general a Catalunya amb el lema “Pels drets i les llibertats, VAGA GENERAL”.

L’acte central de la vaga general serà la manifestació que començarà a les 17 hores als Jardinets de Gràcia de la ciutat de Barcelona.

Ambdues organitzacions sindicals han decidit unir-se en aquesta convocatòria de vaga general en el marc de la propera campanya electoral per denunciar els drets que les treballadores i els treballadors han vist retallats en els darrers anys i exigir la seva restitució.

Entre els motius que han motivat la vaga cal destacar la demanda d’un SMI de 1.200 euros que serveixi per fixar un mínim salarial digne a Catalunya, ja que el cost de la vida hi és car que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, també es reclama el manteniment dels poder adquisitiu de salaris i pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així com derogar les reformes dels anys 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat.

En l'àmbit normatiu, la principal exigència és la derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012 i la restitució dels drets laborals i socials dels treballadors i de les treballadores catalanes i lluitar contra la precarietat laboral. Així doncs, els sindicats convocants reclamen que es doti de recursos suficients a la Inspecció de Treball, ja que aquesta no disposa del personal per fer-ho adequadament.

Per la I-CSC i la IAC és d’especial importància la lluita incondicional contra les desigualtats laborals i la bretxa salarial que pateixen les dones, especialment tenint en compte que el Tribunal Constitucional va anul·lar els articles de la Llei d’igualtat catalana destinats a lluitar contra la discriminació que pateix la dona en l’àmbit laboral. Creuen que cal ser implacables en la lluita contra les situacions d’assetjament sexual a l’àmbit laboral i les violències contra les dones.

Demanen que el Govern de la Generalitat posi en marxa un Pla de Rescat Social que entre d’altres qüestions garanteixi serveis públics gratuïts i universals, alimentació i habitatges adequats pel conjunt de la societat. I que sense més dilació ni excuses desenvolupi l’aplicació integral de la Renda Garantida de Ciutadania.

També coincideixen en l’aplicació immediata de l’acord d’emergència climàtica amb un calendari i les mesures concretes necessàries per a reduir el més ràpidament possible a zero les emissions netes de gasos de efecte hivernacle.

Així mateix, bona part dels treballadores i de les treballadores pateixen pel pagament del seu habitatge, que les entitats socials implicades alerten és la principal causa de pobresa i exclusió social, actualment. És per això que les organitzacions convocants consideren que cal recuperar la dació en pagament que reclama el Parlament de Catalunya per unanimitat, petició però que ha estat tombada per l’Estat.

En matèria de serveis públics ambdós sindicats reclamen al Govern de la Generalitat un pla de recuperació d'aquells que han estat externalitzats i privatitzats indiscriminadament, així com la retirada de la Llei de contractes de serveis a les persones.

Sobre els drets laborals, social i humans de les persones nouvingudes, els sindicats recorden que Catalunya és un país d’acollida i no volen que les persones nouvingudes siguin ciutadania de segona, impedint que accedeixin amb igualtat a unes millors condicions de treball i vida.

La I-CSC i la IAC exigeixen que aquestes demandes siguin abordades de manera urgent. Per aquest motiu, fan una crida als treballadores i a les treballadors, però també al conjunt de la societat catalana, a lluitar per a recuperar els drets i les llibertats.