Repressió

Concentració a Sabadell en suport de l'Andrea i resta de detinguts

Divendres 25 d'octubre a l'Ajuntament de Sabadell a les 19h

"L'Andrea té 21 anys i estudia enginyeria química. També treballa, de cambrera, i juga a un club de bàsquet local. I tot i això treia temps d'on no en tenia per participar a totes les iniciatives populars del seu barri. A l'Obrera, la casa del poble, a la Sobirana, la xarxa d'aliments del Sud de Sabadell, i un llarg etcètera. L'Andrea, emparant-se en el seu dret a protesta, va anar a manifestar-se el 15 d'octubre a Barcelona per la sentència injusta als presos polítics catalans. Al vespre, sobre les 21.00, els Mossos d'Esquadra la van segrestar. L'Andrea és la nostra companya, la nostra amiga, la nostra germana, la nostra filla; i està empresonada a Wad-Ras. Per protestar contra un sistema injust, que ja comença a ser obvi que no ens garantirà uns drets bàsics a tots i totes les joves que, com l'Andrea, no vam nèixer amb un pà sota el braç. L'Andrea ha sigut detinguda de manera arbitrària i podriem ser qualsevol de nosaltres."