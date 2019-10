Consulta

6155 vots per la República a la Consulta de Sabadell

S'estan preparant altres accions perquè de cara a l'any que ve, amb l'objectiu de fer una consulta molt més àmplia de tota una jornada.

La Consulta Popular sobre Monarquia o República celebrada aquest cap de setmana a Sabadell, 6155 persones han votat per la "República" i 72 per la "Monarquia". També s'han emès 38 vots en blanc i 4 nuls. La Consulta ha comptat amb una participació de 6269 persones.

Els organitzadors ha posat 24 urnes en diferents punts de la ciutat perquè els sabadellencs hi diguessin la seva. Es podia votar durant 11 hores i aquest diumenge només durant 4. Per contra, les votacions sobre Monarquia o República s'han permès per als majors de 16 anys, és a dir, baixant-ne dos més de la majoria d'edat.

Tot i que valoren positivament la jornada reivindicativa, han denunciat el paper que el govern municipal de Sabadell ha jugat els últims dies, amb una actuació que recorda mètodes polítics dels temps passats.