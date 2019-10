Sentència

'La Setmana Màgica': les mobilitzacions de rebuig a la sentència aturen el país

Mapa de les Marxes per la Llibertat convocades per l'ANC

Mobilitzacions, talls de carreteres, la Marxa per la Llibertat, l'ocupació de l'aeroport del Prat pel Tsunami Democràtic... Una incomptable llista de protestes, concentracions, marxes, manifestacions i aldarulls que han aturat la normalitat del país.

Les comparacions amb la 'Setmana Tràgica' (anomenada 'Setmana Gloriosa' pels dissidents al poder dinàstic) han estat inevitables. Barcelona amb fumarades, foc i barricades, i la lluita independentista i el rebuig a la sentència-venjança del règim han ocupat les portades de la premsa estatal i internacional.

El tret de sortida d'aquestes mobilitzacions populars per la República Catalana es van iniciar dilluns amb la convocatòria del Tsunami Democràtic i l'ocupació de l'aeroport per manifestar el rebuig a les sentències. Ara les mobilitzacions són imparables i han demostrat que el moviment independentista és capaç de controlar el territori, o dit d'una altra manera, que estem capacitats per esdevenir una república independent i plenament sobirana.

Un recull d'aquestes mobilitzacions durant el dimarts 16 d'octubre:

'La Setmana Màgica"



Una setmana de mobilitzacions aturen el país en la lluita per la independència#TsunamiDemocràtic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/TJfk9fiq4o — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

Primeres càrregues policials de la nit a ##Girona, a davant la Subdelegació del govern espanyol.#TsunamiDemocràtic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/mePjr6Ka4U — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

La revolta i la indignació s'estén: manifestació a Granada en solidaritat amb la lluita del Poble català.#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanahttps://t.co/JNdC6NMe6L — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

Tercera jornada de manifestacions i repressió a Barcelona:



Disparar contra el clam de llibertat?#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/lawpHUddew — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

Unes 2000 persones es mobilitzen a #Tarragona en direcció a la caserna de la Guàrdia Civil.#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/XixBrNVYsN — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

Tallada la C-32 en tots dos sentits. La manifestació organitzada per CDR Mataró avança direcció Cabrera/Argentona.#TsunamiDemocràtic per la #RepúblicaCatalanahttps://t.co/PuszJeHEaG — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

S'encadenen davant el Parlament Europeu per denunciar la repressió contra el Poble català.#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanahttps://t.co/Ds82oGl66e — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

La cultura del terror:

Actuació dels antiavalots del Mossos a Sabadell:



"Els manifestants nois/es entre 14 i 17 anys"



Arribada de la columna de Vic fins a a Centelles, al primer tram de la Marxa per la Llibertat.#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/J1GZJeEEVt — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019

A #Reus centenars d’estudiants desborden la policia local

i Mossos, i tallen les vies de tren.#Tsunamidemocratic per la #RepúblicaCatalanapic.twitter.com/UGg5BG9Usl — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 16, 2019