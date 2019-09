L’article d’avui el dedicaré a un tema que segurament ja he utilitzat en algun altre moment. Si ho he fet, ja fa temps i, per tant, no pareixerà cap repetició de res, encara que això no té importància. És necessari fer-ho perquè la situació actual ho requereix. És com el canvi climàtic. Per molt que se’n parli s’hi ha d’insistir. Ben igual s’ha de fer en el tema de la anormalització de la llengua catalana. Els contraris diuen que la usam per adoctrinament. Jo dic que la usam perquè és la nostra llengua, la que ens identifica amb els nostres pares, amb els nostres avantpassats, amb el nostre poble i amb el nostre país, que és la nostra nació. En moltes situacions la invisibilitzam, deixam d’usar-la quan caldria fer-ho, i perquè corre el greu perill de desaparèixer per manca d’ús. Per tant, em dedicaré a repetir uns quants consells que cal posar en marxa o continuar fent el que indiquen per lluitar contra l’adoctrinament que ens ha obligat a deixar d’usar la llengua en massa ocasions. Aquí els teniu. Són coses senzilles que pots fer, si és que encara no les fas:

Quan contestis al telèfon, fes-ho sempre en català. Sigui un número desconegut o conegut. Quan truquis tu, comença sempre prement l’opció de català o demanant en català, sempre ets a temps de canviar a un altre idioma si no t’entenen.

En un bar o restaurant, demana sempre en català. Fas un favor als cambrers i a la propera persona que vingui a demanar! Perquè un cafè amb llet deixi de ser un cafè sol i un tassó de gel al costat.

En qualsevol conversa que hagis començat en català i et responguin en un altre idioma, si veus que t’entenen tu no canviïs la llengua. De debò que els fas un favor.

Fas cerques a internet amb un cercador? Fes-les sempre en català primer. Si trobes resultats, estàs afavorint algú que n’ha fet continguts. Si no, actives la demanda automàtica de català que el cercador registrarà.

T’agraden les receptes? A internet pots trobar moltíssimes pàgines de receptes en català! I també llibres a la llibreria, per cert. Llibres, allò que fèiem anar abans que existís twitter...

Has de fer un regal? Regala català. Jocs de taula, còmics, joguines, llibres, teatre... en pots trobar sempre, això sí, has de cercar una mica més. I si no, demana a la botiga, que la gent del comerç és molt llesta i n’acabarà tenint.

Configura el teu dispositiu mòbil o el teu ordinador en català. No només el visibilitzes, és que el fabricant en pren nota. I per cert! Quan el compris assegura’t que té l’opció de català.

Publiques a xarxes socials o pàgines d’anuncis classificats? Fes-ho en català. Posa-hi també la teva informació de perfil, inclús a Tinder! Afegeix un altre idioma si vols, és clar!

Et trobes amb el tràngol de redactar un contracte o un altre document legal? Ho has endevinat, redacta’l o fes-lo redactar en català. Has d’anar al notari? Demana-li que el document que et cobrarà a preu d’or estigui en català, hi tens el dret!

Ajuda un dels projectes més meravellosos que tenim en aquest país: @llenguacat. Fan una feina titànica!

En conclusió, mentre no tenguem un estat que vetli per la llengua (ja que l’espanyol hi va descaradament en contra) hi hem de ser, hem de salvar-la entre tots i totes amb milions de petits gestos com aquests.

Potser encara passarà molt de temps per poder veure en Mickey Mouse en català (Disney menysprea absolutament la nostra llengua), pot ser que tots els personatges de ficció parlin altres llengües, pot ser que anem escassos de referents, sí, tot això. Però aquest tresor que compartim, el català, amb 10 milions de persones, s’ho val.

Si se vos acut algun altre petit gest, posau-lo en pràctica!

Quan et diguin: Entiendo el catalán pero no lo hablo, fes el mateix: jo entenc el castellà però no el parl.