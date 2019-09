Ni presos ni exiliats

NPA-66 se suma a la concentració a Perpinyà per la llibertat dels presos polítics

El Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA-66) participarà aquesta tarda a la concentració convocada pel Comitè de Solidaritat Catalana al peu del Castellet per protestar contra la detenció dels 9 independentistes catalans al sud de l'Abera, segons informa Ràdio Arrels.

El NPA-66 denuncia les perquisicions i detencions ordenades per l’Audiència nacional espanyola i considera que es tracta d'un intent per fer passar militants independentistes per criminals terroristes, amb l'objectiu de justificar un veredicte dur del Tribunal Suprem contra els líders independentistes catalans empresonats. El NPA recorda que des del principi dóna suport a l'autodeterminació del poble català. També denuncia la complicitat de la Unió Europea, i particularment del govern francès d’Emmanuel Macron.