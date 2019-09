Infraestructures

Mobilitzacions a Catalunya Nord per la reobertura de la línia de ferrocarril Perpinyà-Vilafranca de Conflent

Fa més de 600 dies que la línia de tren Perpinyà-Vilafranca de Conflent està tancada per decisió del jutge d’instrucció de Marsella. Els membres de l’associació d’usuaris «Train en Têt» aniran a manifestar a la capital de Provença el 25 de setembre després de diverses accions que comencen aquesta setmana a Catalunya Nord.

Des de l’accident del pas de nivell de Millars, el 14 de desembre de 2017, que que va costar la vida de 6 estudiants de secundària, la circulació del tren s’ha suspès en aquest eix deficitari, que connecta les comarques de Rosselló i Conflent. Aquesta interrupció "completament inèdita l’estat francès i probablement a Europa" és una "peculiaritat", diu l'associació en un comunicat del 29 de juliol. "Com podem creure seriosament que 18 mesos després, no s’hagi registrat els elements materials necessaris per a la investigació?", insisteix Train en Têt.