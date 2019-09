lluita institucional

La CUP Tarragona demanarà explicacions sobre les irregularitats alertades en les contractacions de personal per les Llars d’Infants

La CUP Tarragona ha exposat que a finals de juliol van tenir lloc dues convocatòries per contractar personal per a les vacants de mestres i educadores per a les Llars d’Infants municipals de Tarragona que van motivar diverses queixes per part de les persones de la borsa. Entre aquestes crítiques, que van ser recollides fins i tot pels mitjans de comunicació tarragonins, destaca el fet que no es convoqués a totes les persones, que no es facilités la informació sobre els llocs de treball i que no es respectés l’ordre de la borsa per a les assignacions.

És per tot això que des del Grup Municipal de la CUP volen preguntar en el proper Consell Plenari del 30 de setembre el motiu pel qual s’han pogut produir aquests greuges; si existeix un reglament per a la gestió de les diferents borses de treball de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms i si, en cas que no existeixi, quins són els criteris que es fan servir per a la crida de les persones que formen part de les borses de treball; i finalment, com es garantirà que no es torni a produir una situació similar.