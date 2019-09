Recuperació d'espais pel barri

La CUP Les Corts organitza una caminada per fer fora la Caserna del Bruc i donar més espai públic al barri

Aquest diumenge 29 de setembre a les 11:00 h, la CUP Les Corts organitza una caminada festiva i reivindicativa per a reclamar la desmilitarització del districte i la dotació d’equipaments municipals amb el títol “Fora la caserna del Bruc del nostre barri”, que sortirà del memorial de l’antiga presó de dones de les Corts (carrer d’Europa, 13).