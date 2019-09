Memòria històrica

L'Ateneu Roig retrà un homentge a Teresa Pámies

L'Ateneu Roig està situat Torrent d'en Vidalet, 32, de la Vila de Gràcia a Barcelona.

Amb motiu del Centenari del naixement de Teresa Pàmies, personatge imprescindible a la història de Catalunya des de la guerra civil fins avui, L'Ateneu Roig ha volgut retre-li un Homentge , amb sis activitats a les quals queden palesos alguns dels aspectes de la seva vida com a persona, com a activista, com a escriptora, com a feminista i com a analista del món i la societat.

Així, començarem per l'EXPOSICIÓ TOT ÉS EN ELS LLIBRES. TERESA PÀMIES, preparada per l' “Any Teresa Pàmies”, del 21 al 30 de setembre.

El 28 de setembre tindrà lloc una OBERTURA tranquila, a l'hora del vermut de dissabte, amb lectures, música i cinema, que hem titulat UNA PERSONA ANOMENADA TERESA PÀMIES. Volem, com diu el nom, fer palesa la faceta més humana de l'homenatjada amb la veu del seu pare i del seu fill Sergi, amb records de la infància, del activisme, de l'exili i del retorn.

El 30 de setembre, el polifacètic artista Anxo Baranga farà una personal interpretació de teresa pàmies, A RITME DE BOLERO, fent servir les seves narracions i la música que més li agradava a l'autora.

El 14 d'octubre, la professora Anna Agustí conduirà una TROBADA sobre la relació de TERESA, ROSALIA I ALTRES DONES. Rosalía de Castro, però també amb Marlene Dietrich o La Bella Otero i altres menys conegudes però igualment interessants per a l'autora i nosaltres.

El 21 d'octubre el grup teatral La Global, de La Floresta, ens farà sentir el que opinen ALTRES DONES I TERESA PÀMIES... segons Teresa Pàmies. La pròpia autora atribueix a un grup d'amigues seves una punynet crítica de la societat de la posguerra... i de si mateixa.

Per al 26 d'octubre, novament a l'hora distendida del vermut, el Club de Lectura Roig ha triat alguns fragments de les obres que TERESA PÀMIES VA ESCRIURE i que el Club ha llegit els últims mesos

Per acabar, el 28 d'octubre, Montse Barderi, de l' Any Teresa Pàmies, ens mostrarà UN PASSEIG PER LA VIDA I L'OBRA DE TERESA PÀMIES.

I es tancarà l'HOMENTAGE amb textos que semblen per als temp d'ara i avui i que TERESA PÀMIES ENCARA DIU...

A totes les activitats es faran servir textos de la pròpia Teresa Pàmies -però també de persones properes a ella o coneixedores de la seva obra- i cançons, músiques i pel·lícules suggerides per ella mateixa en algú dels seus escrits.