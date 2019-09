El pes dels salaris en el PIB català cau més de tres punts durant la crisi

La recuperació econòmica dels darrers anys no ha anat acompanyada d’una recuperació equivalent dels salaris, els quals han anat perdent pes en relació a la situació prèvia a la crisi. Segons un estudi de la Intersindical-CSC, les rendes salarials representaven un 50,1% del PIB català el 2008 i un 50,7% el 2009, mentre que el 2018 ja tan sols equivalien al 47,1%. Això es deu a que, en els darrers deu anys, la suma de les nòmines dels catalanes i les catalanes ha crescut un 5,1%, mentre que el PIB català ha augmentat molt més, un 11,7%. La millora de la situació, per tant, s’ha repartit de forma molt desigual, ja que les rentes del capital s’han incrementat en el mateix període un 17,6%, més que el triple dels salaris, i han passat de representar el 42,1% del PIB a un 44,4%.

Si el global dels salaris hagués mantingut el seu pes en el 50,1% del PIB, amb el creixement que aquest ha experimentat, es pagarien ara 7.144,7 milions anuals més en sous a Catalunya. Això implicaria que el salari anual de cadascun dels assalariats i assalariades seria 2.485,8 euros superior o, si aquest excedent s’hagués usat per crear nous llocs de treball, hi hauria 179.782 aturats/des menys a Catalunya. La Intersindical-CSC, per tant, reclama que es recuperi des de ja el poder adquisitiu perdut i s’avanci cap a un repartiment del treball i la riquesa més equitatiu amb mesures com la derogació de les últimes reformes laborals de PP i PSOE, l’establiment d’un salari mínim català de 1.200 euros o l’avenç cap a una jornada laboral de 35 hores.