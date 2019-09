camperols

Decidim País Valencià amb el camperolat

Decidim País Valencià se solidaeitza amb la Coordinadora Camperola del País Valencià, pel cicle de mobilitzacions empreses tant a la comarca d’Utiel-Requena com a la comarca de l’Horta en relació a la pervivència i dignitat del camperolat de la nostra terra. Tant a l'interior com al litoral, dignificant la feina i la forma de vida del xicotet productor i productora, lluitant per la ruralitat del nostre País i oposant-se als models destructors que se li oposen.

En especial donen suport a l’assemblea extraordinària organitzada per la CCPV de les professionals del sector vitícola de la comarca Utiel-Requena que va ser tot un èxit i en la qual es va convocar a la totalitat del sector a una tractorada el dia 5 de setembre en Requena.

L'entitat anima a la Coordinadora a continuar amb l'empoderament del camperolat del nostre país i ens comprometem a donar difusió, facilitar espais de confluència i suport i presència en les mobilitzacions als camps i carrers del territori per la lluita i la resistència del camperolat, per la dignitat de la ruralitat del nostre país i per la sobirania econòmica, política i alimentària dels nostre poble.