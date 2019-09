11S2019

Decidim País Valencià a la Diada de Catalunya

Una delegació de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià participarà, demà dia 11 de setembre, en diversos actes de la Diada de Catalunya 2019.

La delegació de Decidim participarà de matí, junt a l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l' Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) en l'ofrena floral al monument de Rafael de Casanova.

La sectorial jove de Decidim, Joves pel Dret a Decidir, assistirà a l'acte polític convocat per La Forja a les 12:00 h, on farà un parlament al costat d'organitzacions de diversos països, presents a la Diada catalana.

Finalment, de vesprada, la delegació de Decidim serà al Tram 0 de la manifestació, convidats per l'ANC, així com al Tram 3 que serà on s'aplegaran participants del País Valencià i de les Illes.