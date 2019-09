#1Oct

Actes arreu del territori amb motiu dels 2 anys de l’1 d’Octubre

El proper dimarts, 1 d’octubre, quan farà dos anys del referèndum d’autodeterminació, s’han organitzat actes arreu del territori amb el lema “Acabem el que vam començar. Guanyem la independència”, dinamitzats per l'Assemblea (ANC).

Per poder participar en els actes que s'estan organitzant el mateix 1 d’Octubre o saber quins actes hi ha al voltant d’aquesta data, podeu consultar el petit recull dels diferents actes o activitats que organitzen les assemblees de base de l’Assemblea:







Dia 30 de setembre



• Vic: acte a la plaça de l’1 d’Octubre, a les 20 h. Hi participarà la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie.



• El Bruc: a les 19 h, acte polític de Llum i llibertat. Aquest acte comptarà amb la presència del vicepresident de l’entitat, Pep Cruanyes.



Dia 1 d’octubre



• Concentracions a diversos llocs com Tarragona, Vic, Sabadell, Tàrrega i en alguns municipis de la Conca de Barberà.

• Marxes de torxes a Tordera i Cardedeu.

• Inauguració de l’espai 1-O a Lliçà de Vall.

• Manifestació a Barcelona.

•Actes polítics amb lectura d'un manifest a La Roca del Vallès, Vilassar de Mar, Valls i Salou.



Destaquem Lledoners on s'organitzen unes marxes de diferents municipis de la comarca, a partir de les 20.30 h, que arribaran a Lledoners. Es calcula que l’hora d’arribada serà a les 21.30 h. En aquest acte hi participarà la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie.