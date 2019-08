11S2019

Llum i Llibertat, l’acció d’il·luminar les agulles de Montserrat

L’acció d’il·luminar l’skayline de Montserrat ja té ocupat el 60% de les agulles, les d’ascensió més complicada. És el moment d’obrir la participació a entitats i grups de persones que vulguin participar en l’ascens i bivac. La nit del 10 a l'11 de setembre les 131 agulles de Montserrat s’il·luminaran gràcies a l’acció Llum i Llibertat amb una ascensió i bivac simultani. L'acte il·luminarà l’skayline de Montserrat mitjançant l'esforç col·lectiu de pujar 131 farells a les cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, en representació dels 131 presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. Alhora, l’acció vol exemplificar la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits.

Tots els grups i totes les persones que es vulguin apuntar ho poden fer a través de la pàgina web http://www.llumillibertat.cat en el que serà un espectacular acte previ a la Diada d’enguany. Ara mateix el 60% de les agulles estan reservades per persones escaladores majoritàriament d’entitats excursionistes de la FEEC i ha arribat el moment d’obrir-ho a altres entitats, grips i colles d'amigues i amics. De fe, aconsellem fer-ho fins al proper 25 d’agost per tal de poder garantir places i per poder treballar amb el temps necessari en l’organització de l’esdeveniment.

El projecte està impulsat per Artistes de la República, Assemblea Nacional Catalana de Manresa, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i el suport d'Òmnium Cultural. Us presentem una acció singular… http://llumillibertat.cat…serà un acte previ de la Diada d'enguany.