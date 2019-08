Llengua

'Punxa en català', una eina de la Plataforma per la Llengua per potenciar el català a l’oci nocturn

Aquesta iniciativa consisteix en un recull de més de 70 cançons en català adreçat a discjòqueis i altres professionals del sector de l'oci nocturn amb l'objectiu de contribuir a normalitzar la presència del català en aquest àmbit.

Punxa en català, tal i com destaquen els seus promotors, vol esdevenir una eina útil i senzilla per promoure la reproducció de música en català en locals d'oci nocturn. Amb el títol de cada tema musical, s'adjunta la informació necessària imprescindible per poder introduir-los amb facilitat en qualsevol sessió.

Aquest recull de cançons ha estat elaborat amb la col·laboració del DJ Pam Pool, creador de les festes AlliOli Olé i discjòquei resident a les festes de Panteres Grogues, i el DJ Shakur, discjòquei resident de la sala Stroika de Manresa.

La publicació d'aquesta eina s'emmarca dins un seguit d'actuacions realitzades per la Plataforma per la Llengua i dirigides a fomentar l'ús del català en el sector de l'oci nocturn.

Pots descarregar-te Punxa en català fent clic aquí.

També pots trobar la llista de les cançons a Youtube, aquí.